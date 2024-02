Robot al lavoro. Questo il titolo del video Eu-Osha che ha per protagonista l’eroe animato che da anni accompagna le iniziative dell’Agenzia. Napo.

Dopo averlo rilasciato nel 2022, Eu-Osha ripropone questa volta il video di Napo per affiancare la nuova campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-2025 Lavoro sano e sicuro nell’era digitale”.

Il cartone animanto affronta la robotica sul lavoro. I rischi derivanti dalle nuove tecnnologie, le esigenze per la prevenzione, le possibilità per la prevenzione stessa.

I rischi in alcuni settori lavorativi, come la linea di produzione, la manutezione, le possibilità che la tecnologia offre per la protezione come nel caso dei robot collaborativi e mobili e degli esoscheletri.

EUhealthyworkplaces

Il sito della campagna “Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale 2023-2025”.

