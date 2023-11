Pubblicato da Eu-Osha un nuovo video di Napo dal titolo Napo in…fire alert (Napo in… allarme incendio).

Questa volta Napo affronta il rischio incendio ed esplosioni sul lavoro. Le cause e la prevenzione. Presenza di combustibile, aria e calore. Come tutelarsi e come affrontare le situazioni di emergenza e rischio.

