Politiche e misure nei Paesi UE per la sicurezza sul lavoro tramite piattaforme digitale. Questo il tema dell’ultima indagine Eu-Osha che ha passato in rassegna alcuni progeti avviati in Europa per la tutela del lavoro organizzato da sistemi digitali.

I dati Eu-Osha sono raccolti nel documento (in inglese):

I temi analizzati sono in sintesi: l’applicazione della prossima direttiva UE 2024, il progetto Fairwork sul lavoro equo, soluzioni e buone prassi utilizzate nel mondo e in Europa, una raccolta di dieci indicazioni politiche.

Attualmente sono circa 28 milioni i lavoratori impiegati in aziende che utilizzano piattaforme digitali.

La campagna “Ambienti di Lavoro sani e sicuri 2023-2025 nell’edera digitale“.

Ti potrebbe interessare