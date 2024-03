Let’s make it work. Eu-Osha segnala la campagna europea in corso sul Pilastro europeo dei diritti sociali, le azioni che in Europa sono in campo per il lavoro dignitoso, equo, sostenibile e sicuro. Per i diritti dei lavoratori e per la conciliazione vita lavoro.

“Sapevi che hai alcuni diritti che ti proteggono sul lavoro? Diritti che ti tutelano quando cerchi un’occupazione. Diritti che riguardano la vita privata e professionale delle persone di ogni età, genere, disabilità, cultura e orientamento sessuale”.

“Diritti al punto” è la versione italiana dell’iniziativa e del portale UE, che raccoglie obiettivi e risorse per raggiungere entro il 2030 un miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro in UE.

Il sito europeo riporta indicazioni per competenze, ricerca di lavoro, retribuzione, conciliazione vita lavoro, inclusione, sostegno.

Eu-Osha per evidenziare i temi della campagna UE ricorda l’importanza del limite di ore lavorative settimanali, il rispetto dei requisiti derivanti dalla salute e sicurezza sul lavoro, il diritto di opinione, la possibilità di proseguire nella carriera e conciliando condizioni di vita soddisfacenti.

