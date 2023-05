Otto casi di studio. Questo quanto pubblicato da Eu-Osha in merito al rapporto prevenzione e sicurezza sul lavoro e intelligenza artificiale.

Otto indagini, in inglese, sull’automazione, su come la tecnologia e l’IA potrebbero essere utilizzati per la protezione dei lavoratori.

Gli argomenti trattati: “sollevamento, ispezione di prodotti, scavo di fosse, riconoscimento visivo, ispezione di infrastrutture per il gas e infrastrutture petrolifere, verifica dei fatti, misure di controllo della qualità dei materiali per l’IA, e ispezione di cantieri di operatori di infrastrutture per il gas”.

Le pubblicazioni rientrano nelle attività della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-2025 che si occuperò di lavoro sicuro nell’era digitale.

