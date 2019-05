Big data e intelligenza artificiale. Sono questi i temi trattati da due recenti pubblicazioni Eu-Osha sull’impatto delle nuove tecnologie nella gestione del lavoro e sulla sicurezza.

Due articoli, entrambi in inglese. Il primo The future role of big data and machine learning in health and safety inspection efficiency affronta ipotesi sul ruolo dei big data nelle ispezioni riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro. La possibilità che vengano utilizzati per la scelta dei casi da ispezionare, per l’identificazione delle realtà ad alto rischio. Le opportunità offerte da una corretta combinazione di intelligenza artificiale e umana.

Il secondo Osh and the future of work: benefits and risks of artificial intelligence tools in workplaces esamina alcuni dei rischi e dei benefici derivanti dall’ingresso di intelligenza artificiale e big data nella quotidianità del lavoro. Derivanti da un impiego corretto o al contrario non adeguato.

Affronta aspetti come l’impatto che potrebbero avere sulla scelta del personale, la robotica e intelligenza artificiale aumentata, sulle tecnologie indossabili nella linea di produzione.

Info: Eu-Osha big data e intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro

