Sistemi digitali intelligenti per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori: panoramica della ricerca e delle pratiche. Questo il documento pubblicato da Eu-Osha il 5 dicembre 2024 nel quale l’Agenzia confronta nove casi di studio di utilizzo di sistemi digitali intelligenti sul lavoro ai fini della prevenzione e della gestione della sicurezza.

Il documento, rientra tra i materiali rilasciati da Eu-Osha per la campagna 2023-25 Ambienti di lavoro sani e sicuri nell’era digitale.

L’indagine mostra come questi sistemi possano intervenire in modo proattivo e reattivo, come utilizzano i dati per instaurare sistemi preventivi. I casi di studio vanno dagli occhiali intelligenti per la distanza alle solette per agire sulle cadute dall’alto.

AIWM e coinvolgimento dei lavoratori

Il 17 dicembre Eu-Osha ha pubblicato un’ulteriore ricerca sul tema, questa volta su come l‘uso dei sistemi di gestione dei lavoratori basati sull’intelligenza artificiale debba essere accompagnato dal coinvolgimento attivo dei lavoratori.

Su quanto la collaborazione in azienda sia indispensabile anche nell’uso della IA ai fini della sicurezza, del benessere e della riduzione dello stress lavorativo.

