Linee Guida per l’Implementazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel Mondo del Lavoro. Avviata dal Ministero del Lavoro una consultazione pubblica online sulla bozza di documento che lo stesso Ministero sta realizzando per fornire un sostegno a imprese, lavoratori, enti di formazione e intermediari, sull’uso dell’Ia nel lavoro.

Il documento che intende essere uno strumento pratico, in particolare per le Pmi, su utilizzare l’Intelligenza artificiale in maniera produttiva e allo stesso tempo conscia della centralità della persona. Opportunità e rischi per un “lungo un percorso di innovazione sostenibile, favorendo al contempo la tutela e la valorizzazione del capitale umano”. Competitività sui mercati e impatto sui lavoratori, politiche di reskilling e upskilling.

Questo l’indice della bozza:

“ Implementazione dell’IA nelle aziende: scenario complessivo ;

; Linee guida operative per le aziende e le PMI;

Linee guida operative per i lavoratori autonomi;

Formazione e sviluppo delle competenze IA;

Finanziamenti e incentivi per l’adozione dell’IA;

Principi guida per un uso responsabile e sicuro dell’IA nel lavoro;

Identificare e gestire i rischi dell’IA;

Monitoraggio e aggiornamento delle linee guida”.

La consultazione sè sul Portale ParteciPA, la scadenza è il 21 maggio 2025.

