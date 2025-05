Con nota del 9 maggio il Ministero del Lavoro informa sull’istituzione dell’Osservatorio nazionale sull’adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro.

L’organismo viene avviato in versione Beta e verrà definito con l’approvazione del Disegno di legge Disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale ora in Parlamento e con l’approvazione finale delle Linee guida per l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro attualmente in consultazione pubblica. Rientra nel Piano d’Azione del G7 su Lavoro e nella Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026.

È accessibile già da ora tramite una pagina del sito del ministero attraverso i percorsi Cittadino e Impresa. Riporta dati sulle professioni più sposte all’impatto dell’IA, cambiamento delle competenze, indicazioni sulla formazione e per la crescita della consapevolezza sul cambiamento in atto nel mondo del lavoro.

Questi gli obiettivi dell’Osservatorio:

“prevedere le tendenze del mercato del lavoro e ridurre il divario (mismatch) tra le competenze richieste dalle imprese e quelle effettivamente disponibili nella forza lavoro;

fornire strumenti operativi concreti a supporto di imprese e lavoratori al fine di cogliere le opportunità dell’IA ed evitarne usi distorsivi;

far conoscere a tutti gli attori interessati gli impatti dell’IA sul mercato del lavoro e le azioni intraprese dal Ministero sulla tematica”.





