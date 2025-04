Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro: l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro. Oggi 28 aprile ricorre la “Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro” indetta dall’ILO. Giornata che affronta, in questa edizione, il ruolo e l’impatto dell’IA sul lavoro e sui rischi.

Automazione, monitoraggio, sistemi intelligenti, algoritmi e lavoro da piattaforme, il telelavoro e lo smart working. Profondi sono i cambiamenti che stanno attraversando quest’epoca e il lavoro è il primo a risentirne.

Ilo per la ricorrenza, presenta una campagna informativa e un rapporto mondiale che affronta opportunità e rischi, sfide ed esigenze immediate, bisogno di risposte politiche proattive e adattive.

Cinque i temi intorno ai quali si sviluppa il documento, questo il testo in versione integrale:

“ Automazione e robotica avanzata;

Strumenti e sistemi di monitoraggio OSH intelligenti;

Realtà estesa e virtuale;

Gestione algoritmica del lavoro;

Cambiamenti nelle modalità di lavoro, tra cui il telelavoro e le piattaforme di lavoro digitali”.

Lacune e risposte nelle politiche globali e locali, strategie di prevenzione partecipazione, buone prassi e casi di studio. Il cambiamento in atto analizzato attraverso interviste e studi di casi e letteratura. Il rapporto vuole essere uno strumento per chiunque nel mondo del lavoro sia impegnato sui temi della sicurezza e della prevenzione.

Queste le due parti centrali:

“Come la digitalizzazione sta trasformando la salute e la sicurezza sul lavoro;

Affrontare la salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale: politiche, Gap e azioni collaborative”.

Live

In programma il 28 aprile alle ore 13.30 la conferenza stampa Ilo in inglese, francese e spagnolo. In diretta online.

Eu-Osha

Nel rapporto Ilo figura il contributo Eu-Osha, che segnala la Giornata. L’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro sta affrontato lo stesso tema nella campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25 Lavoro sicuro nell’era digitale.

