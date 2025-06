Sistemi digitali intelligenti: implicazioni per la sicurezza e la salute sul lavoro. Questo il tema della nuova scheda informativa pubblicata da Eu-Osha per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25 che si avvia alla conclusione nel prossimo novembre.

Rischi e opporutnità derivanti dall’adozione di sistemi intelligenti sul lavoro, da sistemi come le applicazioni intelligenti e i dispositivi indossabili.

Effettiva efficacia nella sicurezza, quindi privacy e gestione dei dati, dipendenza sul lavoro da tali dispositivi, rischi fisici e psicologici causati da un monitoraggio e un controllo continui.

Due i documenti pubblicati da Eu-Osha, la scheda citata e una sintesi in slide. Non presenti le versioni in italiano.

Ti potrebbe interessare