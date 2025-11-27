  

Rischi sul lavoro nell’assistenza domiciliare, Eu-Osha

Prestatori di assistenza domiciliare – una panoramica completa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Questa la nuova relazione EU-OSHA che torna ad affrontare i rischi sul lavoro nell’assistenza sanitaria, dopo aver parlato di rischi psico-sociali e infortuni sul lavoro nel settore socio-sanitario.

Il nuovo documento dell’Agenzia si occupa di un comparto lavorativo ormai cruciale in UE ma ancora non centrale nelle politiche occupazionali. È affiancato da sei studi di casi e da un documento programmatico con proposte e raccomandazioni.

I rischi nel settore sono in prevalenza:

  • muscolo-scheletrici per posture e sollevamento carichi;
  • fisici biologici e chimici e da esposizione a sostanze pericolose;
  • rischio cadute e scivolamento;
  • esposizione a malattie infettive;
  • rischi psicosociali derivanti da stress, condizioni di lavoro fortemente emotive, isolamento.

La relazioni indica la necessità del coinvolgimento degli stessi operatori nella valutazione di pratiche e di interventi di tutela e prevenzione.

Così William Cockburn, direttore esecutivo dell’EU-OSHA: “I prestatori di assistenza domiciliare sono la spina dorsale invisibile dei nostri sistemi assistenziali. Sostengono i nostri cittadini più vulnerabili, ma spesso lo fanno in condizioni di lavoro precarie. La relazione mostra che con le giuste strategie e iniziative di prevenzione possiamo rendere il lavoro di assistenza domiciliare più sano e sicuro.”

