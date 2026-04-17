Orientamenti per la sorveglianza sanitaria e il biomonitoraggio dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi composti. Questa la nuova pubblicazione Eu-Osha che affronta la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al piombo, anche alla luce dei nuovi limiti di esposizione UE.
Il documento, disponibile in inglese, riporta orientamenti pratici e adempimenti per il rispetto della direttiva 2004/37/CE e della recente direttiva UE 2024/869 del 13 marzo 2024 che ha modificato la stessa direttiva 2004/37/CE e la direttiva 98/24/CE. Riportando nuovi “valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati”.
Nello stessa nota Eu-Osha ha segnalato una propria precedente guida, datata 2025, disponibile anche in italiano, ancora inerente la direttiva 2004/37/CE, con indicazioni operative per la creazione di un programma di biomonitoraggio e sull’utilizzo dei dati nella prevenzione.
Orientamenti per la sorveglianza sanitaria e il biomonitoraggio dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi composti. Questo l’indice:
- “Definizioni;
- Contesto;
- Come istituire un programma di biomonitoraggio;
- Gestione di un programma di biomonitoraggio sul luogo di lavoro;
- Quali elementi devono essere presi in considerazione per interpretare i risultati delbiomonitoraggio professionale?
- Tenuta della documentazione;
- Informazioni relative ai risultati del biomonitoraggio alle parti interessate;
- Costi;
- Informazioni per i lavoratori;
- Il datore di lavoro si consulterà con il lavoratore per decidere chi si occuperà del biomonitoraggio o della sorveglianza sanitaria;
- Scelta del parametro di esame”.