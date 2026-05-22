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Normativa tutela e previdenza sociale lavoro nello spettacolo.

Inps, dati Osservatorio lavoratori spettacolo e sport 2025

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Scritto da il Brevi

Lavoratori dello sport e dello spettacolo. Pubblicati da Inps il 21 maggio i dati dell’ Osservatorio lavoratori dello spettacolo e dello sport del 2025. Delle persone che rientrano nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e nel Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).

Nel 2025 sono stati 368.192 i lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita e 13.686 le persone impiegate nello sport. Di 99 il numero medio di giornate retribuite nello spettacolo. Nello sport il 65,6% dei lavoratori rientra nella Federazione Calcio.

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