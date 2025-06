Pubblicate dalla Conferenza delle Regioni le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare approvate il 19 giugno 2025.

Un nuovo documento che riporta indicazioni utili per tutti i settori per la conoscenza e la prevenzione dei rischi derivanti dall’esposizione a elevate temperature e alle radiazioni solari.

Temperature e sole, in particolare in questi anni attraversati dai cambiamenti climatici, possono avere conseguenze su patologie esistenti o generarne nuove direttamente correlate al calore, possono incrementare il rischio di infortuni per stanchezza e concentrazione e incidere quindi sul diritto ad ambienti di lavoro sicuri e tutelati.

Le nuove linee guida presentano misure per i datori di lavoro e per tutti i soggetti interessati al sistema di prevenzione al fine di eseguire una corretta valutazione dei rischi e alla gestione delle corrette prassi di prevenzione e sicurezza. In considerazione degli adempimenti previsti ad esempio dall’art. 28 del D. Lgs. 81/08, dall’articolo 41, quindi dall’allegato IV e dagli articoli 180, a181, 184, 186.

Un documento che presenta delle indicazioni di insieme, indicazioni specifiche per alcuni comparti e schede di autovalutazione. Una panoramica per gli ambienti sia outdoor che outdoor, realizzata attraverso sintesi di precedenti pubblicazioni delle Regioni.

Questi in indice gli argomenti trattati:

Contesto normativo;

Fattori favorenti il rischio da calore e radiazione solare;

Effetti sulla salute;

Sorveglianza sanitaria;

Raccomandazioni per prevenire gli effetti del calore e della radiazione solare;

Valutazione del rischio (analisi preliminare, strumenti di ausilio e indici)

Indicazioni specifiche per il comparto agricoltura, edile, logistica;

Scheda integrazione POS.

