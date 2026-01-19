Cambiamenti climatici e sicurezza sul lavoro. Questo il tema della nuova area del proprio sito con la quale Eu-Osha richiama l’attenzione sull’impatto del clima sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’area online raccoglie dati, materiali e strumenti utili alla comprensione del fenomeno e alla comprensione delle necessità riguardanti la sicurezza. Per prevenire e contrastare l’azione e gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulle prassi lavorative. “Questi fattori possono acuire i rischi esistenti o crearne di nuovi: malattie legate al calore, malattie infettive, incidenti, allergie e tumori. Oltre agli impatti fisici, i cambiamenti climatici possono incidere anche sulla salute mentale dei lavoratori”.

Il fenomeno è considerato preoccupate dal 31% dei lavoratori europei consultati da OSH Pulse 2025.

Questo l’indice degli argomenti trattati:

Impatti climatici sulla sicurezza e salute sul lavoro ;

; Chi è a rischio? (lavoratori all’aperto e indoor);

Risposte politiche;

Orientamenti e strumenti.

