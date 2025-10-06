  

News sulla sicurezza sul lavoro e salute, gli aggiornamenti e gli approfondimenti dal blog di ANFOS.

sicurezza-professioni-sanitarie
Sicurezza lavoro nelle professioni sanitarie.

Eu-Osha, nuova relazione sui DMS nell’assistenza sanitaria e sociale

Scritto da il Ricerche

Pubblicata da Eu-Osha il 3 ottobre la relazione La tutela della salute muscolo-scheletrica nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale: documento strategico.

Si tratta di un nuovo documento, in inglese, che analizza i rischi DMS sul lavoro nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale (HeSCare) e raccoglie strategie per misure di prevenzione. Utili al benessere degli operatori HeSCare e di conseguenza anche a una migliore assistenza ai pazienti.

Riporta in particolare approfondimenti su:

  • carichi di lavoro,
  • movimentazione dei pazienti;
  • formazione efficace.

