Inail, regole tecniche regole sportello informatico e video tutorial

Bando Isi 2025. Pubblicate da Inail con nota del 15 maggio le regole tecniche per l’utilizzo dello sportello informatico. Regole tecniche affiancate da tre nuovi video tutorial sulla procedura online in corso.
Le regole tecniche riguardano l’invio del Codice domanda tramite sportello informatico – Click Day. Secondo quanto indicato dal cronoprogramma la procedura per la compilazione della domanda apertura si avvia alla scadenza del 28 maggio 2026.
I tre nuovi tutorial riguardano:
- scaricare il codice identificativo token;
- come registrarsi nelle vesti di partecipante o di amministratore;
- riepilogo di tutte le operazioni in apertura dello sportello informatico.
Il bando Isi Inail 2025 indetto lo scorso dicembre ha stanziato 600 milioni di euro, destinati a incentivi per la sicurezza sul lavoro in azienda.
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