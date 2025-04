Monitoraggio biologico sul luogo di lavoro: orientamenti per gli esperti in materia di SSL e i luoghi di lavoro. Questa la guida pubblicata da Eu-Osha che affronta il biomonitoraggio occupazionale condotto sul lavoro ai fini della valutazione dell’esposizione alle sostanze chimiche.

Il documento riporta indicazioni per l’implementazione in azienda di programmi di monitoraggio e allo stesso tempo offre informazioni per i lavoratori sul consenso, sul diritto all’informazione, etica.

Una guida, in inglese, destinata a professionisti della sicurezza, datori di lavoro, dirigenti e dipendenti.

