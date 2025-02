Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi. Pubblicato dal Ministero del Lavoro con la circolare n.2 del 13 febbraio 2025 un nuovo documento con istruzioni per il lavoro in sicurezza che va ad aggiornare il precedente pubblicato con circolare n. 23 del 2016. Un aggiornamento di uno strumento tecnico operativo riguardante le disposizioni del Capo II del Titolo IV del Decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il documento, redatto da un Gruppo di lavoro tecnico che ha coinvolto i ministeri del Lavoro, Agricoltura, Inail, Coordinamento tecnico delle Regioni, Collegio nazionale delle Guide alpine, associazioni datoriali e sindacali di settore, ha apportato modifiche in particolare sulla parte inerente l’accesso e il posizionamento medianti funi, il sistema di ancoraggio, le modalità di installazione e di accesso con una sola fune.

A queste sono state aggiunte nuove definizioni, un elenco dei DPI, indicazioni per la formazione degli operatori e dei preposti.

Le istruzioni del 2016 si intendono superate.

