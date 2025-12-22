  

News sulla sicurezza sul lavoro e salute, gli aggiornamenti e gli approfondimenti dal blog di ANFOS.

Esposizione agenti cancerogeni sul posto di lavoro, relazione Eu-Osha

Circa la metà dei lavoratori è stata esposta ad agenti cancerogeni sul lavoro. Sono stati pubblicati da Eu-Osha i dati della relazione di sintesi Occupational cancer risk factors in Europe – Overview of the findings of the Workers’ Exposure SurveyFattori di rischio di cancro professionale in Europa – Panoramica dei risultati dell’indagine sull’esposizione dei lavoratori.

Si tratta di un’indagine condotta dall’Agenzia attraverso interviste telefonifiche tra settembre 2022 e febbraio 2023. Fornisce ora dati ponderati rappresentativi che interessano circa 98,5 milioni di lavoratori. Ventiquattro i fattori di rischio cancerogeno considerati, la relazione appena pubblicata risultati derivanti dallo studio condotto in Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Ungheria e Finlandia.

I dai in sintesi:

  • 46,6 milioni di lavoratori su 98,5 milioni hanno riferito esposizione ad almeno un fattore cancerogeno nell’ultima settimana lavorativa;
  • tra le fonti maggiori di esposizione figurano radiazioni ultraviolette solari, gas di scarico diesel, benzene, silice cristallina respirabile, formaldeide, polvere di legno;
  • esposto a livelli elevati circa l’11,1% degli intervistati;
  • il 26,1% dei lavorati esposto ad almeno due fattori;
  • tassi di esposizione maggiore per i lavoratori autonomi;
  • differenze nella misure di prevenzione e gestione del rischio tra differenti settori lavorativi.

