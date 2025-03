Trasporti sostenibili, esposizione ai campi elettromagnetici e affrontare l’eco ansia. Sono questi i temi affrontati da Eu-Osha in tre nuove pubblicazioni che raccolgono tre sfide per la sicurezza sul lavoro attuali e future.

I nuovi Discussion paper, affrontano rischi fisici e psicosociali, in relazione ai cambiamenti in corso nel sistema dei trasporti con energia rinnovabile, i rischi come il termico, le ustioni, nel lavoro inerente i campi elettromagnetici, infine le mutazioni nel clima e le reazioni emotive che possono incidere sulla salute mentale dei lavoratori.

Le tre pubblicazioni, in inglese:

