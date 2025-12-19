  

Bando Isi Inail.

Bando Isi Inail 2025

Scritto da il Sicurezza lavoro Inail

Bando Isi Inail 2025. Pubblicata da Inail la nuova edizione del bando che finanzia interventi nelle imprese per il il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori e per l’acquisto di macchinari innovativi, efficienti e sicuri nelle micro imprese di produzione agricola.

Il nuova bando stanzia complessivamente 600 milioni di euro destinati a finanziare imprese anche individuali e progetti suddivisi nei seguenti assi di finanziamento:

  • Asse di finanziamento 1 per progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici 1.1 e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 1.2;
  • Asse di finanziamento 2 progetti per la riduzione dei rischi infortunistici;
  • Asse di finanziamento 3 progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
  • Asse di finanziamento 4 progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;
  • Asse di finanziamento 5 progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui 5.2 giovani agricoltori).

Finanziabil fino al 65% per gli Assi 1.1, 2, 3, 4, 80% Asse 1.2, 65% e 80 % Asse 5.1 e Asse 5.2. Finanziamenti possibili da 5mila fino a 130mila euro, nessun limite per imprese sotto i 50 dipendenti per l’Asse 1.2.

Domande tramite abituale procedura informatica, con il cronoprogamma che verrà pubblicato progressivamente nella pagina Inail dedicata al bando dal 27 febbraio 2026. Pagina che riporta tutti i documenti integrali riguardanti l’iniziativa.

