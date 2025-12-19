Bando Isi Inail 2025. Pubblicata da Inail la nuova edizione del bando che finanzia interventi nelle imprese per il il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori e per l’acquisto di macchinari innovativi, efficienti e sicuri nelle micro imprese di produzione agricola.

Il nuova bando stanzia complessivamente 600 milioni di euro destinati a finanziare imprese anche individuali e progetti suddivisi nei seguenti assi di finanziamento:

Asse di finanziamento 1 per progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici 1.1 e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 1.2;

1.1 e progetti per l’adozione di 1.2; Asse di finanziamento 2 progetti per la riduzione dei rischi infortunistici ;

; Asse di finanziamento 3 progetti di bonifica da materiali contenenti amianto ;

; Asse di finanziamento 4 progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività ;

; Asse di finanziamento 5 progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui 5.2 giovani agricoltori).

Finanziabil fino al 65% per gli Assi 1.1, 2, 3, 4, 80% Asse 1.2, 65% e 80 % Asse 5.1 e Asse 5.2. Finanziamenti possibili da 5mila fino a 130mila euro, nessun limite per imprese sotto i 50 dipendenti per l’Asse 1.2.

Domande tramite abituale procedura informatica, con il cronoprogamma che verrà pubblicato progressivamente nella pagina Inail dedicata al bando dal 27 febbraio 2026. Pagina che riporta tutti i documenti integrali riguardanti l’iniziativa.

