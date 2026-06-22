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Stress lavoro correlato e rischi psicosociali.

Rischi psicosociali e ambienti di lavoro inclusivi, casi di studio Eu-Osha

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Scritto da il Ricerche

Rischi psicosociali e inclusione sul lavoro. Pubblicati da EU-Osha nuovi casi di studio sull’impatto della discriminazione e della precarietà sull’esposizione ai rischi psicosociali. Sui rischi maggiori per le categorie vulnerabili.

Disuguaglianza e ambienti di lavoro non adeguatamente organizzati. Gruppi di lavoratori maggiormente esposti ai rischi come persone LGBTIQ, donne, migranti, appartenenti a minoranze etniche, persone con patologie croniche. I quattro casi di studio riguardano in particolare l’integrazione della diversità in Belgio, il ruolo degli ispettori del lavoro in Europa, il ruilo delle parti sociali, casi di studio in Slovenia.

Questi i quattro documenti:

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