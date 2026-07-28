Rischio caldo sul lavoro. Pubblicato da Eu-Osha un nuovo post nel quale raccoglie aree tematiche del proprio sito sulla gestione del calore sul luogo di lavoro.

Eu-Osha segnala l’area tematica Cambiamenti climatici e sicurezza e salute sul lavoro, area nella quale raccoglie informazioni e dati dell’impatto sul clima nella sicurezza sul lavoro, temperature, inquinamento, rischi sul lavoro e categorie particolarmente a rischio:

agricoltori e lavoratori forestali:

lavoratori del settore edile:

servizi di emergenza.

Eu-Osha richiama misure di prevenzione, adeguamento degli ambienti di lavoro, interventi mirati per ridurre gli effetti del caldo in particolare nelle ore più calde. Interventi per il lavoro outdoor e indoor, dove Eu-Osha segnala la sindrome dell’edificio malato, le difficoltà nell’uso di DPI ad esempio per gli operatori sanitari, aumento di richieste e stress nei presidi sanitari.

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