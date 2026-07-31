“Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori”. Con la nota del 22 luglio il Ministero del Lavoro ha segnalato la decisione della Commissione europea di istituire la celebrazione della Giornata in memoria l’8 agosto.

La celebrazione ricorrerà l’8 agosto, giorno del disastro di Marcinelle. 8 agosto 1956. Morirono 262 minatori, di cui 136 italiani.

L’istituzione della Giornata è stata proposta dal Governo italiano e sostenuta da Stati membri e Parlamento europeo

Così il ministro del Lavoro Calderone: “La tragedia di Marcinelle, di cui quest’anno ricorre il settantesimo anniversario, fu segnata dalla morte di lavoratori provenienti da diversi Paesi, accomunati dall’impegno nella ricostruzione economica e sociale dell’Europa del Dopoguerra e appartiene pertanto alla memoria collettiva europea. L’istituzione della Giornata europea, rafforzerà l’impegno collettivo verso l’obiettivo zero morti sul lavoro, valorizzando il quadro legislativo europeo e stimolando ulteriormente l’azione comune dell’Unione, affinché il lavoro in Europa sia sempre sinonimo di dignità, sicurezza e diritti”.

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