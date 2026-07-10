Con nota 8 luglio 2026 l’Inl ha pubblicato indicazioni operative per l’attività di vigilanza ai fini della tutela dei lavoratori nelle ondale di calore.
La nota dell’Inl richiama particolare attenzione ai i fenomeni climatici estremi e ai rischi che comportano sul lavoro, derivanti dallo stress termico ambientale. Con priorità ispettive sulla prevenzione e sulla conseguente corretta attuazione delle misure organizzative sul lavoro e conformi al TU e alla normativa come:
- integrazione DVR;
- rimodulazione orari di lavoro;
- DPi e idratazione;
- corretta formazione e informazione;
- correta sorveglianza sanitaria e coinvolgimento RLS/RLST;
- ruolo del preposto;
utilizzo degli strumenti di allerta.
Inl ricorda quindi “la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
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