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Rischio caldo sul lavoro.

Inl, indicazioni attività ispettiva sui rischi ondate di calore sul lavoro

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Scritto da il Prevenzione

Con nota 8 luglio 2026 l’Inl ha pubblicato indicazioni operative per l’attività di vigilanza ai fini della tutela dei lavoratori nelle ondale di calore.

La nota dell’Inl richiama particolare attenzione ai i fenomeni climatici estremi e ai rischi che comportano sul lavoro, derivanti dallo stress termico ambientale. Con priorità ispettive sulla prevenzione e sulla conseguente corretta attuazione delle misure organizzative sul lavoro e conformi al TU e alla normativa come:

  • integrazione DVR;
  • rimodulazione orari di lavoro;
  • DPi e idratazione;
  • corretta formazione e informazione;
  • correta sorveglianza sanitaria e coinvolgimento RLS/RLST;
  • ruolo del preposto;
    utilizzo degli strumenti di allerta.

Inl ricorda quindi “la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

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