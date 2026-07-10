Con nota 8 luglio 2026 l’Inl ha pubblicato indicazioni operative per l’attività di vigilanza ai fini della tutela dei lavoratori nelle ondale di calore.

La nota dell’Inl richiama particolare attenzione ai i fenomeni climatici estremi e ai rischi che comportano sul lavoro, derivanti dallo stress termico ambientale. Con priorità ispettive sulla prevenzione e sulla conseguente corretta attuazione delle misure organizzative sul lavoro e conformi al TU e alla normativa come:

integrazione DVR;

rimodulazione orari di lavoro;

DPi e idratazione;

corretta formazione e informazione;

correta sorveglianza sanitaria e coinvolgimento RLS/RLST;

ruolo del preposto;

utilizzo degli strumenti di allerta.

Inl ricorda quindi “la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

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