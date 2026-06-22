Attivo dal 22 giugno il numero di pubblica utilità 1500 sulle ondate di calore del Ministero della Salute e Inail.

Il numero sarà attivo fino all’11 settembre, sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 ed è supportato dal portale che riporta bollettini settimanali da ventisette città italiane e documenti sulla prevenzione.

Il numero 1500 permetterà agli utenti di ricevere assistenza, counseling medico-sanitario e informazioni sul rischio virus West Nile, Dengue ed sull’encefalite da zecca.

Un servizio per ogni cittadino, particolarmente dedicato ai lavoratori outdoor e a persone fragili e a rischio.

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