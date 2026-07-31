Indetta dal Ministero del Lavoro l’edizione 2026 della Borsa di studio per la migliore tesi di laurea nelle materie attinenti alle finalità dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Borsa di studio per tesi di laurea sulle materie oggetto dell’impegno Oil.

L’iniziative prevede un riconoscimento di 4mila euro per la migliore tesi di laurea discussa dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2026.

Dovrà trattare uno dei seguenti argomenti:

“a) La centralità della persona nell’era dell’Intelligenza Artificiale tra diritti fondamentali, gestione degli algoritmi e nuove forme di tutela nel diritto del lavoro;

b) L’Organizzazione Internazionale del Lavoro nella governance globale del lavoro: il tripartitismo e il dialogo sociale quali mezzi di inclusione, equità e sviluppo sostenibile;

c) La parità di genere nel lavoro: dall’affermazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione all’effettività degli strumenti di protezione e promozione nell’ordinamento internazionale, europeo e nazionale;

d) Il lavoro mediante piattaforme digitali tra qualificazione giuridica e disciplina: l’evoluzione giurisprudenziale e normativa verso un quadro uniforme di tutele in una prospettiva di lavoro dignitoso;

e) La cultura della prevenzione nel mondo del lavoro: il ruolo degli standard internazionali dell’OIL e degli strumenti nazionali volti alla protezione della salute e sicurezza sul lavoro e del benessere organizzativo;

f) La “Just Transition” nell’azione dell’OIL: sostenibilità ambientale, giustizia sociale e nuovi sistemi di tutela del lavoro nelle trasformazioni economiche e occupazionali.

g) Politiche per la resilienza del mercato del lavoro alle transizioni demografiche e all’invecchiamento della popolazione.

h) Imprese e diritti umani: strumenti per prevenire lo sfruttamento lavorativo e per garantire il lavoro dignitoso nelle filiere produttive e dei servizi”.

Domande entro le ore 12:00 del 30 settembre 2026.

Ti potrebbe interessare