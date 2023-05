Napo in… Too hot to work! Questo il nuovo filmato con protagonista Napo pubblicato da Eu-Osha sui rischi per i lavoratori derivanti dallo stress termico.

Prevenire gli effetti del caldo, in particolare nel lavoro all’aperto, in agricoltura, in edilizia. Effetti accentuati dal cambiamento climatico.

Il filmato di Napo è accompagnato da una guida Eu-Osha dal titolo Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro, con buone prassi per la prevenzione.

“Lo stress da calore è un rischio per i lavoratori sia all’interno che all’esterno in tutti i settori. La sua gravità dipende dal luogo di lavoro, ma anche da caratteristiche individuali come l’età, la salute, lo stato socioeconomico e persino il sesso”.

