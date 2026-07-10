Dimissioni per fatti concludenti. Con nota del 7 luglio l’Ispettorato nazionale del lavoro riporta i dati riguardanti i primi diciotto mesi dell’entrata in vigore della disciplina introdotta dal Collegato lavoro modificando l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. Dal 12 gennaio 2025.
Questi i dati in sintesi:
- 25.000 le comunicazioni trasmesse all’Inl;
- il 56% al Nord, 28% Centro, 16% Sud;
- 80% delle comunicazioni per fatti concludenti sono stati inviate all’Inl direttamente dalle imprese;
- pari al 4,6% delle verifiche il dato delle comunicazioni non veritiere.
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