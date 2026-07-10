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Ispettorato nazionale del lavoro, dati dimissioni e politiche occupazione.

Inl, dati sulle Dimissioni per fatti concludenti negli ultimi diciotto mesi

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Scritto da il Brevi

Dimissioni per fatti concludenti. Con nota del 7 luglio l’Ispettorato nazionale del lavoro riporta i dati riguardanti i primi diciotto mesi dell’entrata in vigore della disciplina introdotta dal Collegato lavoro modificando l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. Dal 12 gennaio 2025.

Questi i dati in sintesi:

  • 25.000 le comunicazioni trasmesse all’Inl;
  • il 56% al Nord, 28% Centro, 16% Sud;
  • 80% delle comunicazioni per fatti concludenti sono stati inviate all’Inl direttamente dalle imprese;
  • pari al 4,6% delle verifiche il dato delle comunicazioni non veritiere.

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