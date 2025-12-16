Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro. Con nota del 15 dicembre il Ministero del Lavoro informa sulla nascita dell’Osservatorio previsto dalla legge n. 132/2025 in recepimento dell’AI Act europeo.

L’Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro sarà operativo dal 2026, primo in Europa in recepimento immediato dell’Ai Act, anticipandone l’attuazione in ambito lavorativo europeo.

Sarà una struttura permanente istituita presso il Ministero del Lavoro e avrà il compito primario di definire le strategie nazionali su IA e lavoro, etica, diritti, monitoraggio delle attività e degli impatti dell’intelligenza artificiale sull’occupazione. Analizzerà le esigenze del mondo lavoro, evidenzierà i settori maggiormente esposti. Con particolare riguardo ai seguenti aspetti: “lavoro, competenze, diritti e relazioni industriali”.

Qui le Q&A del Ministero del Lavoro.

Il nuovo organismo recepirà i principi europei della trasparenza, della supervisione umana e della tutela dei diritti sul lavoro. Oltre che dell’attivazione e del monitoraggio della Strategia nazionale su intelligenza artificiale e lavoro, si occuperà della redazione e dell’aggiornamento delle Linee guida per l’implementazione dell’Ia nel mondo del lavoro e del rapporto con il web coach per il lavoro, AppLI, operativo dallo scorso settembre.

Suoi uffici saranno un Comitato di indirizzo con i Ministeri, una Commissione Etica, una Consulta delle parti sociali e dei Comitati tecnico-scientifici tematici. Nominato presidente della Commissione etica Paolo Benanti, professore all’Università Luiss Guido Carli e presidente Commissione Intelligenza Artificiale informazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Così il ministro del Lavoro Elvira Calderone, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’Osservatorio che si è tenuta a Roma il 15 dicembre 2025: “Abbiamo scelto di costruire l’Osservatorio come una cabina di regia, un luogo aperto e stabile di confronto in cui istituzioni, parti sociali ed esperti lavorano insieme per governare il cambiamento e supportare le decisioni pubbliche. Non vogliamo che siano gli algoritmi a decidere il destino delle persone. Le decisioni sul lavoro devono restare umane, responsabili e verificabili”.

Le slide sull’Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del Lavoro.

