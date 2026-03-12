Ruolo degli ispettorati del lavoro e dei servizi di prevenzione in Europa, nel favorire l’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Questo il tema affrontato da Eu-Osha nella sua nuova relazione pubblicata online il 10 marzo 2026.

Il documento raccoglie dati derivanti da studi nazionali di cinque Paesi, Paesi di cui riporta anche le singole relazioni, al fine di descrivere quanto una Supporting Compliance, possa essere benefica nella promozione della sicurezza.

Quanto politiche riguardanti collaborazione, innovazione, dati, sostegno alle categorie di lavoratori vulnerabili possano influire positivamente nell’affrontare le attuali e future sfide sulla sicurezza.

Questa la relazione integrale e la sintesi.

I cinque Paesi per i quali sono state pubblicate singole relazioni sono Germania, Irlanda, Norvegia, Polonia e Portogallo.

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