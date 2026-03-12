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Ministero Lavoro, iscrizioni al RUNTS in scadenza il 31 marzo 2026

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Scritto da il Brevi

Terzo Settore. Con nota dell’11 marzo 2026 il Ministero del Lavoro torna a informare sulla scadenza imminente per le iscrizioni al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2026, necessaria per operare ancora come enti del Terzo Settore. Data la soppressione dell’Anagrafe unica delle Onlus dello scorso gennaio.

Iscrizioni online sul portale dedicato.

Scadenza del 31 marzo anche per le iscrizioni al Registro delle imprese per le Onlus che vorranno diventare impresa sociale.

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