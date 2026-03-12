Sottoscritto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro(INL) e dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) un protocollo d’Intesa per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e la tutela dei lavoratori migranti. È quanto si legge nella nota dell’Inl del 10 marzo 2026.

Il protocollo è stato sottoscritto a Roma il 10 marzo in occasione dell’incontro “ALT Caporalato T.R.E.” al quale hanno preso parte la direttrice generale per le Politiche migratorie e l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Stefania Congia e il direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Danilo Papa.

Il documento ha l’obiettivo di consolidare la collaborazione tra gli enti sottoscriventi nella lotta allo sfruttamento lavorativo e nella promozione di “legalità, tutela dei diritti e dignità del lavoro”. A partire dalla sinergia derivante dal Piano nazionale di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato e dal ruolo degli Sportelli Multilingue presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro.

Centrale sarà la collaborazione tra ispettori del lavoro e operatori Oim nella vigilanza e nella presa in carico delle vittime e dei laboratori in condizione di vulnerabilità.

Così il direttore dell’Inl, Danilo Papa: “Questo Protocollo rappresenta un passo strategico per rafforzare la capacità operativa dell’Ispettorato nel contrasto strutturale allo sfruttamento lavorativo. La collaborazione con OIM consente di integrare attività ispettive, analisi del rischio e strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, migliorando l’individuazione tempestiva delle situazioni di vulnerabilità. Lavoriamo per un sistema di vigilanza sempre più efficace, capace di intervenire con rigore e uniformità su tutto il territorio nazionale a tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori.”

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