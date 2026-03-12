Pubblicati da Eu-Osha in occasione della Giornata internazionale della donna, degli studi di casi che raccontano iniziative di prevenzione dei rischi psicosociali derivanti da discriminazioni di genere.
Cinque gli studi presentati, su casi che interessano esperienze in quattro Paesi europei, Paesi Bassi, Spagna, Danimarca, Svezia e dati sui rischi riguardanti in particolare lavoratrici impegnate nell’assistenza domestica.
I cinque documenti sono:
- Donne migranti nei servizi alla persona e alla famiglia;
- Danimarca: prevenzione delle molestie sessuali;
- Paesi Bassi: diversità e cambiamento culturale;
- Spagna: approccio attento a una prospettiva di genere e alla diversità;
- Svezia: integrazione della dimensione di genere.
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