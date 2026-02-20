Lavoro e IA. Pubblicato dal Ministero del Lavoro il documento Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro – Raccolta di contributi a supporto dell’avvio dei lavori dell’Osservatorio. Raccolta di contributi per intavolare l’avvio dell’osservatorio voluto dalla Legge 132/2025 e istituito lo scorso dicembre.

Il documento ministeriale raccoglie punti di vista, analisi, studi di casi che affrontano in particolare:

il contesto europeo e internazionale, come AI Act, Unione europea, Stati Uniti e Cina;

la normativa italiana e la Strategia Italiana per l’IA 2024-2026;

rischi professionali, sicurezza lavoro e settori più esposti;

imprese, sostegni, innovazione e sicurezza sul lavoro;

esperienze degli stakeholder.

Giornata 27 febbraio

Il 27 febbraio si terrà a Roma il convegno a tema dal titolo “IA e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità”, indetto dal Ministero del Lavoro con Inps e Inail.

Una giornata di approfondimento che avrà tre sedi, la principale Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, quindi sala Angiolillo di Palazzo Wedekind e il Parlamentino di Palazzo Brasini. Alla quale prenderanno parte il ministro del Lavoro Marina Calderone, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il dg aggiunto ad interim per l’Occupazione e la Protezione Sociale dell’ILO Sangheon Lee, il presidente Inps Gabriele Fava e il presidente Inail Fabrizio D’Ascenzo.

Tra i temi affrontanti: strategie pubbliche, fiducia nell’IA, trasparenza, ruolo delle istituzioni, parti sociali.

