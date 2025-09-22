AppLI. Questo il nuovo assistente virtuale presentato dal Ministero de Lavoro per l’inserimento lavorativo e l’affiancamento dei giovani NEET (Not in Education, Employment or Training).

Il web-coach, sviluppato dal Ministero in collaborazione con Inps, frutto della co-creazione con Regioni, centri per l’impiego, esperti e con gli stessi utenti, è accessibile in maniera gratuita e riporta assistenza in merito a orientamento per percorsi lavorativi e formativi, risorse utili, opportunità di lavoro e servizi per l’impiego.

Si tratta di un progetto sperimentale, per ora rivolto esclusivamente alla fascia d’età 18 – 35 anni e che nei prossimi mesi amplierà funzionalità e platea dei beneficiari.

AppLI.

La locandina che ne riassume i contenuti e gli obiettivi.

Ti potrebbe interessare