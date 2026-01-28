Pubblicato da Inps il messaggio n.251 del 26 gennaio 2026 sui nuovi limiti per la fruizione del congedo parentale introdotti dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, legge di bilancio 2026 che ha esteso il congedo parentale fino ai 14 anni.
La novità interessa i lavoratori dipendenti, non i lavoratori in Gestione separata, non i genitori lavoratori autonomi.
Il congedo può essere fruito a partire dal termine del periodo di maternità della lavoratrice, per il padre dal momento della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio.
Esclusivamente da gennaio 2026.
La pagina Inps che riassume quanto previsto sul congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti.
