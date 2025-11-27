Nuovo Bonus mamme. Pubblicati da Inps il manuale utente e le FAQ sull’integrazione al reddito che interessa nel 2025 le lavoratrici madri.
Entrambi sono all’interno del servizio online utilizzabile per la richiesta. Riassumiamo in elenco i criteri della misura, così come introdotta dall’articolo 6, decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 11:
- per madri lavoratrici con due o più figli;
- non lavoratrici domestiche;
- prestazione di 40 euro mensili per 12 mensilità in unica soluzione.
- domande fino al 9 dicembre 2025 o fino al 31 gennaio 2026 per requisiti maturati dal 9 al 31 dicembre 2025.
