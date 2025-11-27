  

News sulla sicurezza sul lavoro e salute, gli aggiornamenti e gli approfondimenti dal blog di ANFOS.

Quotidiano Sicurezza
inps-istruzioni-bonus-mamma
Bonus mamme, circolari, aggiornamenti, scadenze.

Nuovo Bonus mamme, le FAQ e il manuale utente Inps

Nuovo Bonus mamme. Pubblicati da Inps il manuale utente e le FAQ sull’integrazione al reddito che interessa nel 2025 le lavoratrici madri.

Entrambi sono all’interno del servizio online utilizzabile per la richiesta. Riassumiamo in elenco i criteri della misura, così come introdotta dall’articolo 6, decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 11:

  • per madri lavoratrici con due o più figli;
  • non lavoratrici domestiche;
  • prestazione di 40 euro mensili per 12 mensilità in unica soluzione.
  • domande fino al 9 dicembre 2025 o fino al 31 gennaio 2026 per requisiti maturati dal 9 al 31 dicembre 2025.

