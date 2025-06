Creator digitali e gestione dei contributi. Rilasciata da Inps il 29 maggio un nuova pagina del proprio portale nella quale raccoglie ogni informazione utile ai creators per la gestione di tasse e contributi e del proprio profilo previdenziale.

La pagina riassume e indica quanto già pubblicato dall’Istituto on la circolare 19 febbraio 2025, n. 44 e ricorda che gli obblighi previdenziali riguardano ogni tipologia di creator, privato o collaboratore di altre aziende, che andrà inquadrata nella Gestione Separata. Per proventi derivanti da ogni attività digitale condotta in maniera professionale e continuativa.

Riguarda quindi:

“influencer su Instagram, TikTok, Facebook;

youtuber e streamer su Twitch, Kick;

blogger, podcaster, amministratori di community digitali;

pro-gamer e chiunque monetizzi grazie al web”.

Inps ne indica profilo fiscale, posizione previdenziale e contributiva, tutele.

