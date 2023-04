Bonus trasporti. Con nota del 14 aprile il Ministero del Lavoro elenca scadenze e modalità di invio delle richieste per il contributo per abbonamenti per il trasporto pubblico.

Ricordiamo i criteri del Bonus:

reddito 2022 non superiore a 20.000 ;

; valido per abbonamento annuale, mensile, più mensilità per trasporto pubblico locale, regionale, interregionale;

buono fino a 60 euro ;

; da Decreto Aiuti ;

; 100 milioni di euro a disposizione per il 2023;

a disposizione per il 2023; domande per sé o per i minori di cui si ha potestà;

sito di riferimento è bonustrasporti.lavoro.gov.it ;

; accesso con SPID o CIE;

domande dall’8 aprile fino al 31 dicembre 2023 o fino a esaurimento risorse.

