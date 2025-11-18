Con decreto del 13 novembre 2025 sono stati pubblicati dal Ministero del Turismo i criteri in merito alle Staff House, alla richiesta di contributi per alloggi destinati ai lavoratori del turismo come previsto dal recente decreto 18 settembre 2025 in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2025.

Ricordiamo che sono stati stanziati 66 milioni di euro complessivamente per il trienno 2025-2027 e che finanziano allogi destinati ai lavoratori di imprese turistico-ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande.

Domande tramite Invitalia a partire dalle ore 12.00 del 21 novembre fino alle ore 17.00 del 19 dicembre 2025. Precaricamento aperto il 17 novembre.

Domande tramite l’allegato presente nel decreto. Per ogni proponente possibile una sola domanda.

