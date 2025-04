Sindrome post-Covid e reinserimento dei lavoratori. Pubblicati da Eu-Osha un documento e due guide che affrontano il tema della riabilitazione dei lavoratori, del sostegno e del rientro in ambienti di lavoro consoni.

Tre i materiali, in inglese, sono:

Riportano indicazioni sulla valutazione dei sintomi, sui ruoli aziendali per il reinserimento, sulle misure di adattamento e di accessibilità degli ambienti di lavoro, indicazioni per i medici specialisti in merito alle scale di valutazione dell’impatto della sindrome, prassi di comunicazione e di coinvolgimento nel percorso riabilitativo.

