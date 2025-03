Bonus nido 2025. Pubblicato da Inps il messaggio 1014 del 25 marzo 2025 con indicazioni sulla presentazione delle domande per il supporto alle famiglie per il pagamento di rette nido e per il sostegno domiciliare in caso di patologie croniche.

Il beneficio riguarda bambini fino a tre anni e prevede entità differenti in base all’Isee e alla data di nascita del bambino stesso (prima o dopo il 1° gennaio 2024). I servizi che rientrano nel bonus sono in dettaglio:

“contributo asilo nido, per le spese di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;

contributo per supporto a domicilio, per bambini con gravi patologie croniche che non possono frequentare l’asilo”.

Le domande dovranno essere presentate online a Inps dal 2 aprile 2025. Fino al 31 dicembre dell’anno interessato. Il dettaglio sui requisiti dei beneficiari è stato pubblicato da Inps con la circolare 20 marzo 2025, n. 60.

Con nota del 20 marzo 2025 Inps ha riportato indicazioni sulla costituzione dei due nuovi Poli ultraregionali per riscatti, ricongiunzioni e bonus asilo nido.

