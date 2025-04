Napo in… tecnostress. Pubblicato da Eu-Osha il nuovo filmato animato con Napo, che questa volta affronta il tecnostress, lo stress da lavoro derivante dalle nuove tecnologie.

Le cause, le buone prassi e le misure per intervenire e prevenire i rischi, come utilizzare la digitalizzazione dicendo “no al tecnostress”.

Napo si trova coinvolto in “videoconferenze, chiamate, chat e l’utilizzo di software e hardware moderni”. Mostra come siano essenziali la consultazione e la formazione dei lavoratori, il coinvolgimento precoce, come sia fondamentale un ambiente di lavoro produttivo e consapevole per affrontare al meglio i rischi derivanti dalle tecnologie.

Ambienti di lavoro sani e sicuri

Il nuovo video di Napo rientra tra le attività della campagna 2023-25 Lavoro sano e sicuro nell’era digitale.

