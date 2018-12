Rischi psicosociali. Pubblicata da Eu-Osha una nuova guida, destinata alle piccole imprese, per la comprensione e la gestione di rischi psicosociali, stress lavoro correlato e disturbi muscolo scheletrici. Un nuovo documento, in inglese, che presenta un approccio pratico utile alla prevenzione.

Healthy workers, thriving companies – A practical guide to wellbeing at work. Tackling psychosocial risks and musculoskeletal disorders in small businesses.

La guida è destinata principalmente a datori di lavoro e quadri ma può essere utile anche a lavoratori Rls e operatori della sicurezza sul lavoro. È strutturata su un’analisi di cinque fattori individuati come base per un approccio pratico destinato a migliorare la prevenzione negli ambienti di lavoro:

preparazione; valutazione dei rischi; pianificazione; monitoraggio; valutazione.

Ognuno dei fattori viene utilizzato per analizzare sia i rischi psicosociali che le patologie muscolo scheletriche. Completano il documento pagine che raccolgono normativa e bibliografia.

Questo l’indice:

1. Introduction;

2. Tackling psychosocial risks and workrelated stress;

2. Tackling psychosocial risks and workrelated stress;

4. What are the legal obligations;

5. Resource;

6. Annexes

Info: Eu-Osha, guida piccole imprese rischi psicosociali e disturbi muscolo-scheletrici

Ti potrebbe interessare