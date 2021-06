Rischi psicosociali e Dms. Questo il nuovo tema trattato da Eu-Osha in una scheda pubblicata per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-2022.

Il rientro sul lavoro non dovrebbe prescindere da una valutazione globale dei rischi per la persona, valutazione che interessi sia gli aspetti fisici che quelli psicosociali. Un rientro positivo non potrà che essere favorito da ambienti di lavoro orientati al sostegno, da buone pratiche votate alla tutela e alla prevenzione.

Questa la scheda, in inglese, Rientro al lavoro dopo un congedo di malattia per DMS nel contesto dei rischi psicosociali sul lavoro.

Il sito della campagna campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-2022 di cui Quotidiano Sicurezza è mediapartner.

