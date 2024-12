Napo in… La violenza sul lavoro. Questo il nuovo filmato Eu-Osha che vede protagonista Lapo, un nuovo inedito cortometraggio animato, che analizza situazioni nelle quali dei lavoratori subiscono aggressioni verbali o fisiche.

Napo mostra questa volta una serie di circostanze in cui differenti tipologie di lavoratori si vedono costretti a subire molestie e violenze, che sia un parcheggiatore, un cameriere oppure un conducente di autobus, operatori sanitari, un’insegnante.

L’intento di Eu-Osha è quello di evidenziare quanto possano essere insostenibili le violenze sul lavoro, le conseguenze che possono avere sulla salute della vittima e quanto siano necessarie in ogni ambiente di lavoro misure e buone prassi per contrastarle e per la prevenzione.

