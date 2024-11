Salute mentale nel settore edile: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali sul luogo di lavoro. Questa la nuova relazione pubblicata da Eu-Osha che affronta il tema del benessere psicologico sul lavoro in edilizia.

Eu-Osha descrive come pressioni, ritmi e ambienti di lavoro possano incidere sulla salute mentale dei lavoratori.

Secondo l’Agenzia il 46% dei lavoratori dell’edilizia in UE è esposto a pressioni e carichi eccessivi. Questo va a sommarsi al lavoro in esterno, alla sensazione di vulnerabilità, isolamento sociale, incertezza continua in merito al luogo di lavoro, ambiente prettamente maschile.

Il testo della relazione, in inglese.

Eu-Osha indica tra gli interventi primari la corretta valutazione dei rischi psicosociali sul luogo di lavoro, sensibilizzazione, buone prassi utili a mitigare i rischi e migliorare complessivamente le condizioni di lavoro.

Ti potrebbe interessare